Larvik er et sted som folk besøker året rundt, men det er selvsagt om sommeren at det er flest besøkende her. Byen har fergerute til Danmark, noe som er med til å trekke turister til området. Her er det mye å se på og oppleve, alt fra naturopplevelser til museer, gallerier og minnesmerker.Så etter en dag med strandliv og solbriller (som du finner på denne siden), samt mange opplevelser så kan det være hyggelig å kose seg litt på et utested og vi har derfor sett litt på utelivet i byen.

Larvik har noe for alle

Et utested kan være mye forskjellig. Alt fra en bar/kafe til et diskotek eller steder hvor de spiller live musikk. Noen utesteder henvender seg til de fleste og her er det ikke noen regler for hvem som kan komme inn. Dette gjelder spesielt kafeer samt enkelte barer. Et slikt sted er f.eks. Sanden kafe og bar. Dette er en del av Bølgen kulturhus og her er det mulig for alle å kose seg. Stedet har åpent om ettermiddagen hver hverdag og om kvelden i helgen. Fra tid til annen blir det også avholdt konserter her, noen gratis og andre hvor man må kjøpe billett.

På pakkhuset nede ved bryggen kan dere kose dere fra midten av mai til midten av august måned. Her er det mulig å spise eller bare ta noe å drikke og hver fredag og lørdag er det musikk og dans. Stedet hører til Quality Hotel Grand Farris, men det er ikke nødvendig å være gjest på hotellet for å hygge seg her. Stedet er åpent for alle som har lyst.

Live musikk

For dem som har lyst til å danse til live musikk eller på diskotek, så finnes det også et par muligheter i Larvik. Et av stedene er Pica Pica. Stedet er en kombinasjon av restaurant og bar. I sommersesongen er det DJ her, som spiller fra kl. 23.00 til 03.00 i helgene og bordene blir ryddet bort slik at dere kan danse til et stykke utpå natta.

Waterlounge og Bar er et sted hvor folk kan kose seg med en drink før turen går videre til dansestedene senere på kvelden. Her er det mulig å kose seg i baren frem til midnatt med en liten matbit og noe å drikke. Stedet er en del av Farris Bad, men alle kan komme hit uten å ha vært innom Farris Bad først.